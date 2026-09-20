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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов – худший по Индексу ГОЛа в старте «ПСЖ». Вратарь пропустил гол от «Марселя» и сделал 3 сэйва

Матвей Сафонов сыграл против « Марселя » хуже всех. Голкипер « ПСЖ » принял участие в игре 5-го тура Лиги 1 и пропустил гол на 72-й минуте.

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