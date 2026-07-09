NGC Aerospace научилась использовать сопротивление атмосферы для ювелирного маневрирования спутников на сверхнизких орбитах

Проект ESA показал, что сопротивление воздуха может стать не помехой, а инструментом управления аппаратамиКомпания NGC Aerospace завершила исследование по заказу Европейского космического агентства (ESA), в котором продемонстрировала новый подход к управлению спутниками на сверхнизких околоземных орбитах (VLEO).
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