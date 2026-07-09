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NGC Aerospace научилась использовать сопротивление атмосферы для ювелирного маневрирования спутников на сверхнизких орбитах

NGC Aerospace научилась использовать сопротивление атмосферы для ювелирного маневрирования спутников на сверхнизких орбитах

Проект ESA показал, что сопротивление воздуха может стать не помехой, а инструментом управления аппаратамиКомпания NGC Aerospace завершила исследование по заказу Европейского космического агентства (ESA), в котором продемонстрировала новый подход к управлению спутниками на сверхнизких околоземных орбитах (VLEO).

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