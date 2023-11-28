На Украине сравнили западные страны со слонами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Запада со слонами, которые будут защищать Киев. Отвечая на вопрос журналистки, сравнившей возможную усталость западных союзников от украинского конфликта со «слоном в комнате», Кулеба заявил, что подобное предположение несправедливо по отношению к этим животным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии