На Украине сравнили западные страны со слонами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Запада со слонами, которые будут защищать Киев. Отвечая на вопрос журналистки, сравнившей возможную усталость западных союзников от украинского конфликта со «слоном в комнате», Кулеба заявил, что подобное предположение несправедливо по отношению к этим животным.