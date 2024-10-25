Президент Путин: Генштаб ВСУ потерял управление окруженной группировкой в Курской области Юлия СоколоваВерховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что командование украинской армией потеряла управление той группировкой, которая оказалась заблокирована в Курской области.
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