Запад продолжает делать ошибки или почему не надо будить русского медведя

По мне так зря наши власти ограничили возможность смотреть Ютюб для большинства россиян. На самом деле более смешного действа найти сложно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Поймаем убийц детей в Геленджике – и что?": Боевой генерал сказал о палачах. Миллионы русских поддержат
- Украли у армии на консервах 700 000 000 рублей
- Сербия поддерживает Украину: Вучич радостно встретил Зеленского и подписал с ним меморандум «о взаимопонимании» Вучич и Зеленский подписали меморандум о взаимопонимании
Свежие комментарии