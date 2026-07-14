Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 392 подписчика

Запад продолжает делать ошибки или почему не надо будить русского медведя

Запад продолжает делать ошибки или почему не надо будить русского медведя

  По мне так зря наши власти ограничили возможность смотреть Ютюб для большинства россиян. На самом деле более смешного действа найти сложно.

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