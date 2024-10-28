Украинским войскам не удается решить проблему снарядного голода, не смотря на усилия стран НАТО, а США, которые являются одним из главных спонсоров Киева, сами сталкиваются с трудностями в сфере производства боеприпасов.
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