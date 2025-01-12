«Сильно давили на нас»: Цукерберг отменил цензуру на платформах Meta*

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом повлечет за собой тектонические сдвиги. Смотрите, какие волны уже пошли по информационной поверхности: Марк Цукерберг, глава корпорации, признанной у нас экстремистской, покаялся, прозрел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии