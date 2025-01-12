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«Сильно давили на нас»: Цукерберг отменил цензуру на платформах Meta*

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Да ладно прозрел, изначально создание этого фейсбука было с участием и под одобрением спецслужб США иначе никто бы этому еврейчику и иже с ним не разрешил развернуться в этом бизнесе. 🤣😂
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