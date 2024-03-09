В Таганроге госпитализировали сотрудника МЧС после массовой атаки БПЛА

Налёт запущенных Вооружёнными силами киевского режима боевых беспилотников на город Таганрог привёл к тому, что ранен оказался один из специалистов МЧС Российской Федерации, который отправился на вызов из-за происшествия.
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