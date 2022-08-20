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Выяснилось, что каждая 6-я пенсия в России начисляется с нарушениями

Выяснилось, что каждая 6-я пенсия в России начисляется с нарушениями

Не так давно до россиян дошли сведения о том, что Генпрокуратура проводит масштабную проверку ПФ РФ. Начало положили многочисленные жалобы в Красноярском крае – семьи отмечали слишком частые нарушения, касающиеся выплаты детских пособий семьям.

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