Выяснилось, что каждая 6-я пенсия в России начисляется с нарушениями

Не так давно до россиян дошли сведения о том, что Генпрокуратура проводит масштабную проверку ПФ РФ. Начало положили многочисленные жалобы в Красноярском крае – семьи отмечали слишком частые нарушения, касающиеся выплаты детских пособий семьям.