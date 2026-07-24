Ирак: Местные источники сообщили о нескольких взрывах и сильном задымлении в окрестностях международного аэропорта Эрбиль (EBL/ORER) в Эрбиле, Курдистан, в утренние часы по местному времени на фоне подозрения на атаку беспилотника.
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