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Контрафронт

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Ирак: Местные источники сообщили о нескольких взрывах и сильном задымлении в окрестностях...

Ирак: Местные источники сообщили о нескольких взрывах и сильном задымлении в окрестностях международного аэропорта Эрбиль (EBL/ORER) в Эрбиле, Курдистан, в утренние часы по местному времени на фоне подозрения на атаку беспилотника.

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