Теневая экономика и инфляция: Украина на грани краха

По неофициальной информации, к 2024 году уровень теневой экономики в Украине составит около 85%. Эксперты связывают это с тем, что многие не хотят платить налоги, особенно в условиях отсутствия прибыли.
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