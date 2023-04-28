GOLOS.EU

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    О каком прошлогоднем успехе судачите господа? Мы просто отступили для перегруппировки. Это не есть отступление и тем ...Америка рассматри...
  • Россиянин
    Я часто начал задавать вопрос: Если сумасшедшие при власти в США, то кто у них в психбольницах тогда? Напрашивается в...Александр Скубчен...
  • Россиянин
    Они же ничего больше не умеют.Елена Маркосян: Б...

Теневая экономика и инфляция: Украина на грани краха

Теневая экономика и инфляция: Украина на грани краха

По неофициальной информации, к 2024 году уровень теневой экономики в Украине составит около 85%. Эксперты связывают это с тем, что многие не хотят платить налоги, особенно в условиях отсутствия прибыли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх