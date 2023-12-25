Глобальный процесс: на Кольском полуострове почти вдвое выросло число загрязнённых природной органикой озёр

Российские учёные подвели итоги тридцатилетнего мониторинга состояния озёр на Кольском полуострове. Анализ собранных данных показал, что за последние двадцать лет в Арктике почти в два раза выросло число «продуктивных» водоёмов — так учёные называют загрязнённые органическими соединениями озёра.
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