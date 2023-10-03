«Пушкинская карта»: в Криворожской школе прошел урок мужества

Его провели в доме культуры Миллеровского района. С волнением школьники слушали, как 29 ноября 1942 года партизанский отряд «Максим» получил радиограмму из астраханского штаба, в которой было указано, что в Сталинграде окружена шестая армия Паулюса.
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