Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Nikkei Asia утверждает, будто бы президент Путин сказал Си Цзиньпину на встрече в марте 2023 года, что Россия будет воевать на Украине пять лет

Nikkei Asia утверждает, будто бы президент Путин сказал Си Цзиньпину на встрече в марте 2023 года, что Россия будет воевать на Украине пять лет

Японский новостной журнал Nikkei Asia, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что якобы во время встречи лидеров России и Китая в Москве в марте этого года Владимир Путин сказал Си Цзиньпину, что «Россия б.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх