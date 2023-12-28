Nikkei Asia утверждает, будто бы президент Путин сказал Си Цзиньпину на встрече в марте 2023 года, что Россия будет воевать на Украине пять лет

Японский новостной журнал Nikkei Asia, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что якобы во время встречи лидеров России и Китая в Москве в марте этого года Владимир Путин сказал Си Цзиньпину, что «Россия б.
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