Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 076 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванютин
    Ни Боннер, ни Солженицын небыли у меня в почете, учился в советской школе, окончил советский военный ВУЗ, на момент р...Не примазывайся к...
  • Ингерман Ланская
    заучи, сопля, нет и никогда не было строя под идиотским названием "камунизьм" (бред геморройного карлика-русофоба). ....Не примазывайся к...
  • Ингерман Ланская
    вот с экклезиастом я соглашусь (в отличие от твоего  словоблудия идиёта)... возвращается! в 91-м Россия возвратилась ...Не примазывайся к...

УЕХАЛ ЗА АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ. ПОПАЛ В ТЮРЬМУ. ЛИШЬ ТРИ ДНЯ ЖИЛ НА СВОБОДЕ: ЖУТКАЯ СУДЬБА ЛЁХИ

УЕХАЛ ЗА АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ. ПОПАЛ В ТЮРЬМУ. ЛИШЬ ТРИ ДНЯ ЖИЛ НА СВОБОДЕ: ЖУТКАЯ СУДЬБА ЛЁХИ

Погоня за пресловутой "американской мечтой" порой оборачивается трагедией. Вот жуткая судьба русского Лёхи: уехал в США, там из-за пустяка попал в тюрьму, на свободе жил всего лишь три дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Сорокин
&quot;Американская мечта&quot;...мать её...и саму Америку!
Ответить
7 час.
ОЛЕГЫЧ
А хто это такой.....?
Ответить
5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Зачем поехал то и нашел. В америганской тюряге нигеры ему быстро белую попку развальцуют.
Ответить
3 час.
наверх