УЕХАЛ ЗА АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ. ПОПАЛ В ТЮРЬМУ. ЛИШЬ ТРИ ДНЯ ЖИЛ НА СВОБОДЕ: ЖУТКАЯ СУДЬБА ЛЁХИ

Погоня за пресловутой "американской мечтой" порой оборачивается трагедией. Вот жуткая судьба русского Лёхи: уехал в США, там из-за пустяка попал в тюрьму, на свободе жил всего лишь три дня.
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