Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС США ударили по позициям хуситов в Сане, погибли трое жителей

ВС США ударили по позициям хуситов в Сане, погибли трое жителей

В Йемене после атаки американских вооруженных сил погибли три человека. Как сообщил телеканал Al Masirah, подконтрольный членам шиитской военизированной группировки «Ансар Алла» (хуситы), удары пришлись по территории провинции Сана.

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