IMAGO/JOERAN STEINSIEK/TASS Цены на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Евросоюзе в сентябре выросли на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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