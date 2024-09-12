В Калужской области задержали рецидивиста, укравшего тачку и электроинструмент

21-летний ранее судимый житель Малоярославецкого района проник на чужой участок и украл оттуда садовую тачку, а после залез на соседний участок и вывез с него электроинструмент21-летний ранее судимый житель Малоярославецкого района проник на чужой участок и украл оттуда садовую тачку, а после залез на соседний участок и вывез с него электроинструмент.