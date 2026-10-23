Avia.pro - СМИ Осеннее утро в Красноярске началось для студентов медицинского университета с громкого стука в двери и коридорной суеты.
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Нашим правителям никак не дойдет... что завозят ВРАГОВ... примеры Франции ИСПАНИИ не доходят до из мозга им в уши орут все .. все равно не доходит!
В тихом омуте шайтаны скачут