В России хотят вернуть двойки за поведение в школах

Инициатива направлена на борьбу с травлей, отметили в Госдуме Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев считает, что возвращение оценки за поведение поможет в борьбе с травлей в школах.
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