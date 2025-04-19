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Intelion стал членом Российского газового общества

АО «Интелион Дата», ведущий российский оператор инфраструктуры для энергоемких вычислений, присоединился к Российскому газовому обществу.

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