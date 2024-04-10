Онколог предлагает три способа предотвратить рак головы и шеи

Рак горла является одним из наиболее быстро растущих видов рака, и он часто связан с ВПЧ. Рак ротоглотки или рак горла — это тип рака головы и шеи, который можно разделить на две подгруппы: рак, связанный с ВПЧ, и рак, не связанный с ВПЧ.