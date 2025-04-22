Маткапитал могут разрешить направлять на программу долгосрочных сбережений

Российские власти обсуждают возможность введения нового варианта использования маткапитала - направлять его на программу долгосрочных сбережений, накопительное страхование жизни и индивидуальные инвестсчета, открытые на детей.
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