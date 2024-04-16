Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

Результативные действия Капризова вновь принесли победу «Миннесоте». В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии