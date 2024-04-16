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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

Результативные действия Капризова вновь принесли победу «Миннесоте». В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Миннесоту Уайлд».

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