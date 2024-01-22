Анна Asti уехала из России, чтобы заняться реабилитацией после операции на ноге

Стала известна причина отъезда певицы Анны Asti из Россию. Об этом пишет StarHit. Так, в публикации сказано, что такое решение исполнительница приняла, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале января.
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