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Анна Asti уехала из России, чтобы заняться реабилитацией после операции на ноге

Анна Asti уехала из России, чтобы заняться реабилитацией после операции на ноге

Стала известна причина отъезда певицы Анны Asti из Россию. Об этом пишет StarHit. Так, в публикации сказано, что такое решение исполнительница приняла, чтобы восстановиться и набраться сил после операции, которую она перенесла в начале января.

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