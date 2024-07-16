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Леонид Ла Рошель

Прикольно. США заявляют о том, что они нашли у усраины желание мирных переговоров. Мля, а сама усраина... стоп, какая нах... сама? Там руки американских и британских спецслужб так глубоко сидят в жопе наркопюрера, что шевелят его губами, так, что про "сама" речи не идёт. Настоящие организаторы этого действа подали голос про переговоры. Ну на досуге пусть почитают наше предложение, возможно будет о чём поговорить, а возможно это попытка заморозить конфликт "на любых условиях" для спокойного и комфортного перевооружения усронатовских войск вна.