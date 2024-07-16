Украина разрабатывает план завершения конфликта с Россией мирным путем. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times (NYT).
В США заявили о желании Украины завершить конфликт с Россией переговорами
Комментарии
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ШКИПЕР
Вы видели ,как нацики " Азова " расстреливают пленных - с кем млядь договариваться ?
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20 час.
Elena Dmitrieva
Условия переговоров уже назвал наш Президент. Торчку надо не разрабатывать очередную бессмыслицу, а просто прочитать условия России. Сдавайся, наркофюрер. Виселица по тебе плачет.
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19 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прикольно. США заявляют о том, что они нашли у усраины желание мирных переговоров. Мля, а сама усраина... стоп, какая нах... сама? Там руки американских и британских спецслужб так глубоко сидят в жопе наркопюрера, что шевелят его губами, так, что про "сама" речи не идёт. Настоящие организаторы этого действа подали голос про переговоры. Ну на досуге пусть почитают наше предложение, возможно будет о чём поговорить, а возможно это попытка заморозить конфликт "на любых условиях" для спокойного и комфортного перевооружения усронатовских войск вна.
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19 час.
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