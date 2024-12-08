Путин наградил Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису театра и кино Алису Фрейндлих, которая отмечает 90-летний юбилей, орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
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