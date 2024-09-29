Си Цзиньпин вручил государственные награды

Пекин, 29 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье вручил государственные ордены и присвоил государственные почетные звания выдающимся китайским и иностранным гражданам в преддверии 75-й годовщины основания Китайской Народной Республики.
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