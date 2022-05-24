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Компания Bavarian Nordic получила заказ на поставку вакцины против оспы IMVANEX®

Компания Bavarian Nordic получила заказ на поставку вакцины против оспы IMVANEX®

Датская компания Bavarian Nordic A/S объявила о заключении контракта с одной из европейских стран, название которой не разглашается, на поставку вакцины против оспы IMVANEX® в ответ на новые случаи обезьяньей оспы, выявленные в мае 2022 года.

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