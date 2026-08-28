Татарстан продолжает восстановление объектов в Рубежном и Лисичанске

Фото: официальный канал Раиса РТ в МАКС По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова подшефные города ЛНР посетили Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров и министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.
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