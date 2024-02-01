Байден подписал указ о санкциях против еврейских поселенцев на Западном берегу

РИАМО - 1 фев. Американский президент Джо Байден подписал указ, который позволяет администрации вводить санкции в отношении подрывающих мир и безопасность на Западном берегу реки Иордан еврейских переселенцев, сообщает ТАСС.
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