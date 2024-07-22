Начинается прием в высшие учебные заведения страны

С сегодняшнего дня начинается прием в высшие учебные заведения Республики Молдова. В этом году впервые обладатели дипломов бакалавра или профессионального образования будут регистрироваться в университетах и академиях исключительно онлайн, через платформу eAdmitere.
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