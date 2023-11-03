Профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи: эффективность экономических санкций — Япония в сложном положении

Японии следует быть осторожнее в вопросе санкций против Кремля, пишет NK. Токио уже лишился российского рынка сбыта автомобилей и не может понести аналогичные потери в сфере разработки ресурсов — газа в Сахалинской области и на Ямале, предупреждает автор статьи.