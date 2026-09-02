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Конфликт обострился: удары США по Ирану, атака на корабли в Ормузском проливе

Конфликт обострился: удары США по Ирану, атака на корабли в Ормузском проливе

CENTCOM заявило, что удары США по Ирану вечером 1 сентября стали ответом на атаки КСИР на суда в Ормузском проливе и на американских военных в регионе.

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