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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области сохраняется желтый уровень пожарной опасности

В Рязанской области сохраняется желтый уровень пожарной опасности

Так, в регионе 4 класс пожарной опасности продлили до 5 сентября 12:00. При возникновении чрезвычайно ситуации необходимо звонить по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.

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