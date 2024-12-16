Председатель правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку

Председатель правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что уходит в отставку из-за растущей внутренней борьбы после голосования Национальной ассамблеи за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю.
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