Ещё два года назад президент России Владимир Путин предупреждал Запад, что Россия не потерпит угроз в свою сторону.
" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас
Комментарии
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Алекс Сэм
После подачи команды на атаку любого государства оружием массового поражения Путиным никто из тех у кого родные на западе не сможет ничего сделать чисто физически. Как-то так.
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5 час.
ЖИГА жига
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4 час.
tsan tsan
Сколько можно изображать из себя глупого попугая и повторять мантру про родственников "высоких российских начальников", которые "живут и процветают на Западе" ? Огласите список, пожалуйста, тех "процветающих на Западе" или перестаньте выставлять себя дурой.
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1 час.
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