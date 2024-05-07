" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас

После подачи команды на атаку любого государства оружием массового поражения Путиным никто из тех у кого родные на западе не сможет ничего сделать чисто физически. Как-то так.

tsan tsan

Сколько можно изображать из себя глупого попугая и повторять мантру про родственников "высоких российских начальников", которые "живут и процветают на Западе" ? Огласите список, пожалуйста, тех "процветающих на Западе" или перестаньте выставлять себя дурой.