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" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас

" А Путин предупреждал": "предупреждение" России привело Запад в ужас

Ещё два года назад президент России Владимир Путин предупреждал Запад, что Россия не потерпит угроз в свою сторону.

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Комментарии
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Алекс Сэм
После подачи команды на атаку любого государства оружием массового поражения Путиным никто из тех у кого родные на западе не сможет ничего сделать чисто физически. Как-то так.
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5 час.
ЖИГА жига
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4 час.
tsan tsan
Сколько можно изображать из себя глупого попугая и повторять мантру про  родственников &quot;высоких российских начальников&quot;, которые &quot;живут и процветают на Западе&quot; ? Огласите список, пожалуйста, тех &quot;процветающих на Западе&quot; или перестаньте выставлять себя дурой.
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1 час.

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