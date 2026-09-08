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ФедералПресс

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Юрист Митрюк разъяснил, кому достаются подвалы в многоэтажках и что там можно хранить

Юрист Митрюк разъяснил, кому достаются подвалы в многоэтажках и что там можно хранить

Практикующий юрист, член Ассоциации юристов России Александр Митрюк в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» разъяснил ключевые аспекты использования подвальных помещений в многоквартирных домах, опираясь на нормы Гражданского и Жилищного кодексов.

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