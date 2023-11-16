Сенат США согласовал проект бюджета без поддержки Израиля и Украины

Сенат конгресса США согласовал проект продолжения финансирования работы федерального правительства страны без поддержки Израиля и Украины, который 14 ноября был одобрен палатой представителей, сообщил 15 ноября CNN.
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