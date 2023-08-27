Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Мартино об очередном голе Месси за «Интер»: «Это уже не удивляет. Команда должна быть стабильной без Месси»

Мартино об очередном голе Месси за «Интер»: «Это уже не удивляет. Команда должна быть стабильной без Месси»

Клуб с аргентинским форвардом в составе одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).  Месси дебютировал в лиге в этом матче, до этого он играл за команду только в других турнирах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх