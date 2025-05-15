Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как наш Су-35 вступился за габонский танкер на Балтике, который Эстония хотела арестовать

Как наш Су-35 вступился за габонский танкер на Балтике, который Эстония хотела арестовать

Военно-морские силы Эстонии вчера атаковали танкер JAGUAR под флагом Габона в международных водах Финского залива, на траверзе Таллина.

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Комментарии
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АК
Александр Каплуненко
Чухонцев надо учить плёткой! Захватывать их сраные катера и устраивать публичную порку этим говноедам прямо на палубе.
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15 час.
реванш
КРОМЕ БОЛТОВНИ НИ КТО НИ ЧЕГО ВЫРАБАТЫВАТЬ НЕ БУДЕТ! СТРАУС ЖИЛ, СТРАУС ЖИВ, СТРАУС БУДЕТ ЖИТЬ!
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13 час.
S
Serg
&quot;габонский&quot; танкер шел за РОССИЙСКОЙ нефтью, поэтому и прикрывался РОССИЙСКИМ Су 35. И экипаж танкера полностью российский. Об этом инциденте было в СМИ, и акцент был именно на российский экипаж.
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8 час.
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