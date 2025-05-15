Как наш Су-35 вступился за габонский танкер на Балтике, который Эстония хотела арестовать

АК Александр Каплуненко Чухонцев надо учить плёткой! Захватывать их сраные катера и устраивать публичную порку этим говноедам прямо на палубе.

реванш КРОМЕ БОЛТОВНИ НИ КТО НИ ЧЕГО ВЫРАБАТЫВАТЬ НЕ БУДЕТ! СТРАУС ЖИЛ, СТРАУС ЖИВ, СТРАУС БУДЕТ ЖИТЬ!