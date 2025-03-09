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Ученые впервые зафиксировали активность умирающего мозга: новые факты о последнем «просмотре жизни»

Ученые впервые зафиксировали активность умирающего мозга: новые факты о последнем «просмотре жизни»

Мозг, генерируя определённые колебания, связанные с воспоминаниями, может в последние секунды перед смертью проигрывать важные жизненные события в течение 5 секунд Впервые исследователи смогли зафиксировать уникальные данные, подтверждающие возможность так называемого «просмотра жизни» — феномена, при котором человек перед смертью видит ключевые моменты своей жизни, словно воспроизводя фильм памяти.

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