Ученые впервые зафиксировали активность умирающего мозга: новые факты о последнем «просмотре жизни»

Мозг, генерируя определённые колебания, связанные с воспоминаниями, может в последние секунды перед смертью проигрывать важные жизненные события в течение 5 секунд Впервые исследователи смогли зафиксировать уникальные данные, подтверждающие возможность так называемого «просмотра жизни» — феномена, при котором человек перед смертью видит ключевые моменты своей жизни, словно воспроизводя фильм памяти.