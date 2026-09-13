Краснодар замер в ожидании взрывов. Жители прислушиваются, куда летят БПЛА

Краснодар замер в ожидании взрывов. Жители прислушиваются, куда летят БПЛАВ Краснодаре должно идти отражение атаки БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочно: перестано...
- «Колхоз ваш Красн...
- «Не пей вина, Гер...
"Живая Кубань", вы чьих будете? Такое ощущение, что прочитал пропагандистский вброс Салорейха...