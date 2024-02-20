Актриса из «Новогодних приключений Маши и Вити» сломала руку на гололёде в Петербурге

Для артистки это большая проблема, так как ей надо выступать в театре. Исполнительница одной из двух главный ролей в фильме «Новогодние приключения Маши и Вити» Наталья Симонова стала жертвой гололёда в Петербурге.
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