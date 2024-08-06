Банда мажоров, искалечившая в Крыму чемпиона России и Европы по боксу, кошмарила целый город

Дмитрий Двали вступился за избиваемого парня. Фото: федерация бокса Вчера 40K прочитали Выбитый глаз, серьезная травма головы, предстоящая операция - после которой не известно, вернется ли зрение, и крест на карьере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии