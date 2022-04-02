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Дарья Кирьянова: Пространственное развитие Владивостока - это в первую очередь про бизнес

Дарья Кирьянова: Пространственное развитие Владивостока - это в первую очередь про бизнес

Владивосток — лицо России в глазах Китая, предпринимательская деятельность внутри города создает его форму, а новый проект города Спутника будет призван помочь, в том числе,  в развитии предпринимательской деятельности в агломерации.

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