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Тренировки олимпийских сборных Японии и США по серфингу пройдут в PerfectSwell®

American Wave Machines, Inc. (AWM) объявила, что тренировки олимпийских сборных Японии и США по серфингу будут проходить в бассейне для серфинга PerfectSwell® Shizunami (̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇静波サーフスタジアムPerfectSwell®), расположенном в районе пляжа Сидзунами (г.

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