Тренировки олимпийских сборных Японии и США по серфингу пройдут в PerfectSwell®

American Wave Machines, Inc. (AWM) объявила, что тренировки олимпийских сборных Японии и США по серфингу будут проходить в бассейне для серфинга PerfectSwell® Shizunami (̇̇̇̇̇̇̇̇̇̇静波サーフスタジアムPerfectSwell®), расположенном в районе пляжа Сидзунами (г.