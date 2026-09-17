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SPLETNIK

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Екатерина Варнава поймала букет невесты на свадьбе друзей

Екатерина Варнава поймала букет невесты на свадьбе друзей

Екатерина Варнава посетила свадьбу друзей, которая прошла в Сингапуре, и поймала букет невесты. Видео момента в соцсетях поделился Дмитрий Викулин, который был гостем церемонии.

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