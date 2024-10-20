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Военные связисты создают надежные каналы связи в зоне спецоперации

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают военные связисты. Основная задача таких специалистов - обеспечить полноценную бесперебойную работу систем передачи информации, в том числе в условиях боевых действий.

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