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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швайнштайгер считает, что «Бавария» выиграет ЛЧ, Бундеслигу и КЧМ, «Ливерпуль» – АПЛ, «Айнтрахт» – ЛЕ

Экс-игрок сборной Германии дал прогноз на исход главных турниров 2025 года. Швайнштайгер считает, что в текущем сезоне «Бавария» выиграет Лигу чемпионов, Бундеслигу, а также клубный чемпионат мира.

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